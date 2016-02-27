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İbrahim Toraman eşini bebeği kucağındayken darp etmiş!

İbrahim Toraman 6 ay süreyle 100 metreden fazla eşine yaklaşamayacak

27 Şubat 2016 10:44

Beşiktaş’ın eski kaptanı İbrahim Toraman’la iki yıldır evli olan Eylem Toraman, şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeden koruma istedi. Toraman, “Ciddi can güvenliği endişesi içindeyim. Davalının evlilik birliğine uygun olmayan gece hayatı var” dedi. Talebi yerinde bulan İstanbul Aile Mahkemesi, İbrahim Toraman’ın 6 ay süreyle 100 metreden fazla eşine yaklaşmamasına karar verdi. İbrahim Toraman mahkeme kararına aykırı davranırsa zorlama hapsine tabi tutulacak. 

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, gazetelerde çıkan “Toraman’a şiddet suçlaması” haberlerinin gerçek olduğunu belirten Eylem Toraman’ın avukatı Nazmi Zengin, “Müvekkilimin uzun bir süre susmasını tek sebebi evladıdır. Evlilik birliği içinde de eşinden ne kendisi için ne de evladı için hiçbir konuda maddi destek almıştır. İbrahim Toraman, müvekkilim çocuğuna hamileyken kendisine mal ayrılığına ilişkin bazı evraklar imzalatmıştır” dedi.

 

Bebeği kucağındayken darp etti

 

Müvekkilinin eşi tarafından defalarca darp olayına maruz kaldığını anlatan avukat Zengin, “En son 24 Ocak 2016 tarihinde bebeği kucağında iken davalı eş, müvekkilimi feci şekilde darp etmiştir. Bunun üzerine müvekkilim ambulansla hastaneye kaldırılmıştır. Müvekkilimizin ciddi can güvenliği endişesi bulunmaktadır. Bu nedenlerle müvekkilim bir aydır İstanbul’daki baba evinde kalmaktadır” diye konuştu. 

 

''Şiddet yok” demişti

 

Geçtiğimiz gün bir açıklama yapan İbrahim Toraman, ayrılık haberlerini doğrulamış ancak eşine şiddet uyguladığı iddialarını yalanlamıştı. “Şiddet diye bir şey söz konusu değil. Hanımefendinin Almanya’ya yerleşmek istemesiyle bizim ilişkimiz son buldu. Oraya yerleşmeyeceğim için yolları ayırma kararı aldık” diyen futbolcunun açıklaması eşi Eylem Toraman’ın avukatı Nazmi Zengin tarafından yalanlandı. Eylem Toraman’ın darp edildikten sonra çekilen fotoğrafları kanıt olarak sunan Zengin, müvekkilinin Almanya’da değil, İstanbul’da yaşadığını belirtti.

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