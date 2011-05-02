İbrahim Tatlıses'ten suikast girişimi sonrası ilk beste

T24- Almanya'daki Murnau Kaza ve Yanık Kliniği’nde yatan İbrahim Tatlıses’in vücudunun sol kısmındaki felcin iyileştirmesine yönelik tedavisi sürüyor.

Oğlu Ahmet Tatlı’nın verdiği bilgilere göre, Tatlıses’e her gün düzenli olarak uzman fizyoterapistler ve doktorlar eşliğinde sistemli olarak özel tedavi yöntemleri uygulanıyor. “Babam tedavi sonucunda artık parmaklarını oynatıyor, acıyı hissedebiliyor. Her türlü ihtiyacını kendisi karşılayabiliyor. Tuvalete bile kendisi gidebiliyor. Bu da bizim için çok güzel ve olumlu bir gelişme. Morallerimiz çok iyi” diyen Ahmet Tatlı, babasının başucundan hiç ayrılmıyor.

İbrahim Tatlıses, hastanede beste bile yapıyor. Sanatçının suikast girişimi sonrası “Anlatamadım” isimli bir beste üzerinde çalıştığı ve odasında zaman zaman türkü söylediği gelen bilgiler arasında.