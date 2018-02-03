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İbrahim Tatlıses'ten Reza Zarrab yorumu: Eğer o hırsızsa, ben de hırsızım, adam gibi adamdır

Tatlıses, İzmir'den aday olarak siyasete girmeyi istediğini açıkladı

03 Şubat 2018 14:44

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, "ABD, Hakan Atilla'ya karşı" davasında önce sanık daha sonra tnaık olan iş insanı Reza Zarrab hakkında açıklamada bulundu. Tatlıses, "Eğer o hırsızsa, ben de hırsızım. Yine derim. Hırsız değil, adam gibi adamdır" ifadesini kullandı.

Siyasete geri dönmek istediğini belirten Tatlıses, "Beyefendi 'Evet' derse, İzmir’den girmeyi isterim fazla zorlanmadan. Urfa’dan koymasın" dedi.

"Reza hırsızsa ben de hırsızım"

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Tatlıses, "Reza’yı çok severim, hem de evladım gibi. Eğer o hırsızsa, ben de hırsızım. Yine derim. Hırsız değil, adam gibi adamdır" dedi.

"İzmir'den girmeyi isterim"

Tatlıses, siyasete geri dönmek istediğini de belirterek, "Beyefendi 'Evet' derse, İzmir’den girmeyi isterim fazla zorlanmadan. Urfa’dan koymasın" diye konuştu.

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