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İbrahim Tatlıses'ten Mutlu Kaya ziyareti

'İkiside kalleşliğe uğramış birbirinden değerli iki insan birinin adı Mutlu birinin adı İbrahim...'

08 Temmuz 2015 21:29

Evinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan ve o günden beri tedavi gören Mutlu Kaya'nın GATA'ya sevkedilmesinin ardından çok özel bir ziyaretçisi oldu. Kendisi de GATA'da tedavi gören İbrahim Tatlıses, bugün Instagram sayfasında aynı hastanede kalan Mutlu Kaya ile fotoğrafını paylaştı.

Kaya'nın elini öpen Tatlıses Instagram sayfasına bu notu düştü:

"İkiside kalleşliğe uğramış birbirinden değerli iki insan birinin adı Mutlu birinin adı İbrahim, ikisi de çok MUTLU. Merak ediyorum şeytana uyup bunu yapanlar mutlu mu? Bir şeyi hatırlatmakta yarar var. Bu işi yapmaya hiç kimsenin gücü yetmez! Çünkü, Allah'tan başka hiç bir güç bunu yapamaz; yapanlar çok aciz kalırlar. Her şey Allah'tan Mutlu kardeşim. Sen hoş geldin. Sana Allah'tan sağlık dilerim!"

 

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