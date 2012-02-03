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İbrahim Tatlıses'ten Kıvanç'a tam not!

Kuzey Güney dizisinde oyunculuğu ve kaslı vücudunun yanı sıra saz çalıp türkü söylemesi de olay olan Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Tatlıses’ten tam puan aldı.

03 Şubat 2012 02:00


T24 - Kuzey Güney dizisinde oyunculuğu ve kaslı vücudunun yanı sıra saz çalıp türkü söylemesi de olay olan Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Tatlıses’ten tam puan aldı.

HaberTürk'te yer alan habere göre; birkaç hafta önce ‘Saçlarını Yol Getir’ türküsünü söylemesi olay olan Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin önceki akşam yayınlanan bölümünde bu kez yine İbrahim Tatlıses’in ‘Yalnızım Dostlar’ şarkısını söyledi. Tatlıtuğ’u çok beğendiğini belirten İbrahim Tatlıses, “Kıvanç’ı izledim. Okumasını beğendim. Şarkıyı umduğumdan daha iyi okudu ” dedi.

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