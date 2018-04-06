İbrahim Tatlıses'ten "Çocuklarını askere gönder" diyen Demet Akalın'a: Lafım size değildi...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte Hatay'da bulunan sınır birliklerini ziyaret eden sanatçılardan biri olan İbrahim Tatlıses, kendisine yönelik olarak "Çocuklarınızı askere gönderin" diyen Demet Akalın'a yanıt verdi. "Lafım size değildi Demet Hanım" diyen Tatlıses, "Soru içinde isminizi duymadım bile. Lafı kime dediğimi bilen bilir" ifadesini kullandı.

Tatlıses, sözlerine şöyle devam etti:

"Mevzu vatan aşkı ise, benim oğlum Ahmed, askerliğini uzun dönem olarak Sarıkamış’ta yaptı, başarısından ötürü de 3 tane madalya aldı! O dönem Reha Muhtar ile Ana Haber’de bile çıktı, arşivleri araştırın bulun"

TIKLAYIN - Demet Akalın'dan İbrahim Tatlıses'e: Çoğundan daha delikanlıyım, yollayın çocuklarınızı askere, vatan borcudur!

Ne olmuştu?

Erdoğan, kendisine eşlik eden çok sayıda sanatçıyla birlikte Hatay'da bulunan sınır birliklerini ziyaret etmişti. Tatlıses'in "Yaylalar" türküsünü Afrin harekâtına uyarlayarak söylediği ziyaret için Demet Akalın "Beni arayan kimse olmadı. Hadi arayıp ulaşamadınız. Kocama ulaşsaydınız. Benim bütün işlerimle o ilgileniyor. Bu konuyla alakalı bana ulaşan olmadı" açıklamasını yapmıştı.

Daha sonra Tatlıses, Akalın'ın sitemiyle ilgili olarak gazetecilere "Herkese davetiye gitmiş. 'yusuf yusuf'tan gelemedi kimse" diye yanıtını vermişti. Akalın ise bunun üzerine sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Ne davet edildim ne çağrıldım! Ama sizi terbiyeye davet ediyorum! Yakışıksız! Yazık! Allaha şükür çoğu adamdan daha delikanlıyım kardeşim askere gidiyor! Sizde yollayın cocuklarınızı vatan borcudur!" ifadesini kullanmıştı.