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Demet Akalın'dan İbrahim Tatlıses'e: Çoğundan daha delikanlıyım, yollayın çocuklarınızı askere, vatan borcudur!

"Ne davet edildim ne çağrıldım"

Tatlıses&#39;in Akalın ile birlikte kameralar karşısına geçtiği klipten...

06 Nisan 2018 13:54

Şarkıcı Demet Akalın, "Hatay sınır karakoluna davet gelmediği için gidemedim" açıklaması nedeniyle kendisine yönelik olarak "Herkese davetiye gitmiş. 'yusuf yusuf'tan gelemedi kimse" diyen İbrahim Tatlıses'e tepki gösterdi. 

Kişisel Instagram hesabında açıklama yapan Akalın,  "Ne davet edildim ne çağrıldım! Ama sizi terbiyeye davet ediyorum! Yakışıksız! Yazık! Allaha şükür çoğu adamdan daha delikanlıyım kardeşim askere gidiyor! Sizde yollayın cocuklarınızı vatan borcudur!" ifadesini kullandı. 

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisine eşlik eden çok sayıda sanatçıyla birlikte Hatay'da bulunan sınır birliklerini ziyaret etmişti. Tatlıses'in "Yaylalar" türküsünü Afrin harekâtına uyarlayarak söylediği ziyaret için Demet Akalın "Beni arayan kimse olmadı. Hadi arayıp ulaşamadınız. Kocama ulaşsaydınız. Benim bütün işlerimle o ilgileniyor. Bu konuyla alakalı bana ulaşan olmadı" açıklamasını yapmıştı. 

Daha sonra Tatlıses, Akalın'ın sitemiyle ilgili olarak gazetecilere "Herkese davetiye gitmiş. 'yusuf yusuf'tan gelemedi kimse" diye yanıtını vermişti. 

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