T24 LogoT24 Logo
Magazin

İbrahim Tatlıses'ten Barış Manço paylaşımı

Tatlıses, Manço ile kaset anlaşması yaptıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi

02 Şubat 2018 00:41

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, 19 yıl önce hayatını kaybeden albümleri, televizyon programları ve kişiliğiyle herkesin gönlünde taht kurmayı başaran Barış Manço ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

Yıllar önce Manço’yu plak şirketine alacağını ancak bunun gerçekleşemediğini söyleyen Tatlıses, "Olsun başka firmalara yaptığın plaklarla şarkılarla avutuyoruz kendimizi... Adam olacak çocuk daha adam olamadı be usta" dedi.

İşte Tatlıses'in paylaşımı:

"Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı... Valla sen gittin gideli, kimse hesap ödemedi be USTA... Kimseler seni unutmadı be USTA... Demek ki; unutulmayacaklar arasındaymışsın be USTA, seni özlüyoruz be USTA, ALLAH’ın rahmeti, bereketi üstüne olsun be USTA... Bizim şirkete bir kaset anlaşması yapıyorduk, Bodrum’da konuşmuştuk be arkadaş ama olmadı olsun başka firmalara yaptığın plaklarla şarkılarla avutuyoruz kendimizi... Adam olacak çocuk daha adam olamadı be USTA..."

ETİKETLER

İbrahim TatlısesBarış Mançokaset anlaşmasıölüm yıldönümü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24