İbrahim Tatlıses'ten Barış Manço paylaşımı

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, 19 yıl önce hayatını kaybeden albümleri, televizyon programları ve kişiliğiyle herkesin gönlünde taht kurmayı başaran Barış Manço ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yıllar önce Manço’yu plak şirketine alacağını ancak bunun gerçekleşemediğini söyleyen Tatlıses, "Olsun başka firmalara yaptığın plaklarla şarkılarla avutuyoruz kendimizi... Adam olacak çocuk daha adam olamadı be usta" dedi.



İşte Tatlıses'in paylaşımı:



"Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı... Valla sen gittin gideli, kimse hesap ödemedi be USTA... Kimseler seni unutmadı be USTA... Demek ki; unutulmayacaklar arasındaymışsın be USTA, seni özlüyoruz be USTA, ALLAH’ın rahmeti, bereketi üstüne olsun be USTA... Bizim şirkete bir kaset anlaşması yapıyorduk, Bodrum’da konuşmuştuk be arkadaş ama olmadı olsun başka firmalara yaptığın plaklarla şarkılarla avutuyoruz kendimizi... Adam olacak çocuk daha adam olamadı be USTA..."