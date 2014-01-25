İbrahim Tatlıses'ten Arif Sağ'a: Elini öptüğüm güne lanet olsun



Türkiye Musuki Eser Sahipleri Birliği'nin (MESAM) 27 Aralık'taki 8'inci Olağanüstü Genel Kurul'da yaşanan olaylardan sonra İbrahim Tatlıses ile Arif Sağ arasındaki polemik büyüyor.

Genel Kurul'da MESAM ve Müzik Eseri Sahipleri Grubu'nun (MSG) birleşmesi için oylama yapılmış yine aynı gün MESAM‘ın başkanı Arif Sağ, yolsuzluk iddiaları nedeniyle divan kurulu kararıyla başkanlıktan alınmıştı. Ancak bu sonuca itiraz eden Arif Sağ görev yerinde kalmaya devam etti. İbrahim Tatlıses'in ‘artık o koltuğu bırak' tepkileri üzerine açıklama yapan Sağ, düzenlediği basın toplantısında "İbrahim söylediği lafları düzeltecek. Yolsuzluktan içeride olan kişiye ‘Bu iyi arkadaştır' diye sahip çıkacaksın. Sana emek vermiş insana hakaret edeceksin. Özel hayatında yaşadıklarını, bazı kurumlar üzerinde yaşayacağını zannediyor. Herkes haddini bilecek" sözleriyle cevap vermişti.

Bu sözlere Tatlıses'ten yanıt Twitter üzerinden geldi. Tatlıses, “MESAM’ın lakabı nedir biliyor musun Sayın Arif Sağ?... Ali Yavuz’un kârhanesi Arif Sağ’ın meyhanesi, piyasada bu lakabı herkes bilir. Herkes haddini bilecetke sen, neden haddini bilmiyorsun, sayın Arif Sağ. Herkesin hakkını çalmadan verin ki herkes haddini bilsin ya Arif. Acaba kim haddini bilecek sayın Arif Sağ’mısın? Sol musun? nesin söyle de bilelim. Başkanlıkta ekip olarak düştüğünüz halden ordasınız. Git artık. Sana bugüne kadar hoca deyip elini öptüğüm güne yazıklar olsun. İyisin de etrafın çok berbat Hoca...” ” dedi.