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İbrahim Tatlıses'ten 26 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak'a tavsiye: Bikiniyle görüntülenme

"Sahne kıyafetlerinde aşırıya kaçma"

08 Mayıs 2016 17:02

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 26 yıl sonra kızı olarak kabul ettiği Dilan Çıtak'a bazı tavsiyelerde bulundu. Tatlıses, kızına "Bikiniyle görüntülenme" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Geçtiğimiz hafta, Dilan Çıtak'ı kendi kızı olarak kabul ettiğini duyuran İbrahim Tatlıses, 'Dilo' adını taktığı kızına şu tavsiyeleri verdi:

1- Sahne kıyafetlerinde aşırıya kaçma.
2-Yaz sezonunda bikini ile görüntülenme
3- Özel hayatını dikkatli yaşa

 

İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesinden sonra açıklama yapan Dilan Çıtak "10 yıllık özlemim sona erdi. Kırılan kalbimi onardın baba" demişti

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