İbrahim Tatlıses'ten 26 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak'a tavsiye: Bikiniyle görüntülenme

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 26 yıl sonra kızı olarak kabul ettiği Dilan Çıtak'a bazı tavsiyelerde bulundu. Tatlıses, kızına "Bikiniyle görüntülenme" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Geçtiğimiz hafta, Dilan Çıtak'ı kendi kızı olarak kabul ettiğini duyuran İbrahim Tatlıses, 'Dilo' adını taktığı kızına şu tavsiyeleri verdi:

1- Sahne kıyafetlerinde aşırıya kaçma.

2-Yaz sezonunda bikini ile görüntülenme

3- Özel hayatını dikkatli yaşa

İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesinden sonra açıklama yapan Dilan Çıtak "10 yıllık özlemim sona erdi. Kırılan kalbimi onardın baba" demişti