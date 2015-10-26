İbrahim Tatlıses'ten 1 Kasım uyarısı

1 Kasım Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı olmak için önce AKP'ye başvuran, listelerde kendisine yer bulamamasının ardından bağımsız milletvekili adayı olmaya karar veren ancak sonrasında vazgeçen İbrahim Tatlıses, seçim öncesi takipçilerini uyardı.

Adaylığını çekmesine rağmen adının oy pusulularında yer aldığını belirten İbahim Tatlıses, destekçilerine seslenerek, "1 Kasım seçimlerinde aday değilim, beni aday sanıp, oy verirseniz oyunuz geçersiz sayılacaktır!" dedi. İbrahim Tatlıses'in Instagram hesabından yaptığı duyuru şöyle:

"Sevgili hemşehrilerim; Bilindiği gibi 1 Kasım Pazar günü yapılacak seçimler için Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili adaylığımı ülkemin birlik ve beraberliği için geri çekmiştim. Fakat ben adaylıktan çekilmeden önce oy pusulaları basıldığı için, oy pusulalarında ismimi göreceksiniz. Pusulalarda bulunmam sizi YANILTMASIN! 1 Kasım seçimlerinde aday değilim, beni aday sanıp, oy verirseniz oyunuz geçersiz sayılacaktır! Lütfen aday olduğumu sanıp bana OY VERMEYİN, oylarınız geçersiz sayılmasın!" notunu düştü.