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Yaşam

İBRAHİM TATLISES'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR MÜNİH (A.A)

08 Nisan 2011 15:29

-İBRAHİM TATLISES'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR MÜNİH (A.A) - 08.04.2011 - Bir süre önce uğradığı silahlı saldırıda yaralanan İbrahim Tatlıses'in Almanya'daki tedavisi sürüyor. Münih'e 70 kilometre uzaklıktaki Murnau kasabasındaki kaza ve travma kliniğinin yoğun bakımında tutulan İbrahim Tatlıses kimse ile görüştürülmüyor. Tatlıses'in tedavisi konusunda şu ana kadar ailesi ve klinik yönetimi herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. İbrahim Tatlıses'i klinikte sevenleri yalnız bırakmıyor. Tatlıses'i görmek için şu ana kadar çevreden gelen 20 kadar Türk hayranı, sanatçıyı görememenin üzüntüsünü yaşadı. Sanatçının oğlu Ahmet Tatlı ile görüşen gurbetçiler, İbrahim Tatlıses'e acil şifalar diledi.

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