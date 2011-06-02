İbrahim Tatlıses'in tedavisi İstanbul'da sürecek

T24- Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve tedavi amacıyla Almanya’ya giden sanatçı İbrahim Tatlıses, Türkiye’ye döndü. Tatlıses’i Türkiye’ye getiren "TC İbo" adlı özel uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi.



Havalanında oğulları İdo ve Ahmet Tatlı tarafından karşılanan İbrahim Tatlıses, uçaktan ambulansa alındı. Tatlıses, ambulansla, tedavisinin süreceği Maltepe’deki Daruşşafaka Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Bu arada, ciddi güvenlik önlemlerinin alındığı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda çok sayıda gazeteci de Tatlıses’in Türkiye’ye dönüşünü izledi. İbrahim Tatlıses, 14 Mart’ta, Şişli’deki Nurol Plaza’da bulunan stüdyoda çekilen İbo Show programından çıkışı sırasında uğradığı silahlı saldırıda başından yaralanmıştı. Tatlıses, bir süre Acıbadem Maslak Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra, 6 Nisan’da, Almanya’nın Münih kenti yakınlarındaki Murnau Kliniğine gitmişti.



Dönüş yolunda kötü haber



Yargıtay, çete davasında 1 yıl 10 ay hapis cezası alan ancak cezası ertelenen sanatçı İbrahim Tatlıses ile Alişan’ın 'cezasının ertelenmemesi gerektiğini’ belirterek kararı bozdu. İki sanatçıya ceza veren ancak erteleyen İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın bu kararının ardından dava dosyasını yeniden inceleyecek.



Tatlıses ve Alişan’ın çete davası



Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralan ve Almanya’da tedavi gören İbrahim Tatlıses ile Alişan’a Yargıtay’dan kötü haber geldi. Toprak operasyonu kapsamında açılan çete davasında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde İbrahim Tatlıses, Alişan gibi isimlerin yargılandığı 42 sanıklı davada geçtiğimiz yıl karar çıkmıştı. Mahkeme şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Alişan’ı ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmış ve Tatlıses ve Alişan’ın suç işlemeyeceklerine yönelik mahkemede olumlu kanaat oluştuğunu belirtilerek cezayı ertelemişti. Yani iki sanığında 5 yıl suça karışmaması halinde, cezalarının ertelenmesine hükmetti.

Yargıtay: Cezayı ertelemeyin

Ancak mahkemenin bu kararı Yargıtay’dan döndü. Söz konusu karar dosyası, temyiz için Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 6. Ceza Daire dosya üzerinde kararını verdi. Mahkemenin cezayı erteleme kararını doğru olmadığını belirten Yargıtay, Tatlıses ile Alişan’a verilen cezada hükmün açıklanmasının ertelenmemesi gerektiği yönünde karar verdi. Yani iki sanığı verilen 1 yıl 10 ay 15 gün cezanın ertelenmeden uygulanmasını istedi. Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanı ve 4 üyenin oy birliği ile verdiği karar İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştı. Mahkeme söz konusu dava dosyasını yeniden inceleyecek ve tekrar bir karar verecek.



Öte yandan İbrahim Tatlıses’e ilişkin suikast soruşturması da devam ediyor. Soruşturma savcısı Ali Haydar, Tatlıses’in Türkiye’ye gelmesini bekliyor. Savcı Haydar’ın Tatlıses’in Türkiye’ye dönmesi halinde ‘mağdur’ sıfatıyla ifadesini alacağı öğrenildi. Savcı Haydar’ın, Tatlıses’den saldırı gecesini anlatmasını isteyeceği öğrenildi.



