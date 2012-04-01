İbrahim Tatlıses'in akrabası öldürüldü mü?

Şanlıurfa'da türkücü İbrahim Tatlıses'in akrabası olan Rızvan Rızvanoğlu ile birlikte yaşadığı Fahriye Arslan evlerinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Polis olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in akrabası olan Organize Besi Sanayi Bölgesi Başkanı 80 yaşındaki Rızvan Rızvanoğlu ile birlikte yaşadığı 35 yaşındaki Fahriye Arslan evlerinde ölü olarak bulundu. Göğüslerinden birer kurşunla vurulmuş olarak bulunan çiftin evinde altın kaplama bir tabanca bulundu. Polis, çiftten birinin geçirdiği cinnet sonrası ilk olarak karşısındakini vurup, ardından intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, sabah saatlerinde İmam Bakır Mahallesi 684. Sokak'ta bulunan Rızvan Rızvanoğlu'na ait tripleks evde meydana geldi.

Polis ihbar hattını arayanlar, Rızvanoğlu ailesinin bulunduğu evden 2 el silah sesi duyduklarını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler evde; Rızvanoğlu'nu ağır yaralı halde bulurken, birlikte yaşadığı Fahriye Arslan'ın ise cesedine rastladı. Rızvanoğlu için sağlık ekiplerinden yardım istenirken, olay sırasında evde uyudukları anlaşılan Rızvanoğlu'nun 3 torunu ise polis merkezine götürüldü.



Rızvanoğlu kurtarılamadı



Ambulans ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürülen Rızvanoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Göğsünden tek mermi ile vurulan Rızvanoğlu'nun cesedi otopsi için hastane morguna konulurken, olayı duyan yakınları da hastaneye akın etti. Ölüm haberi ile yıkılan yakınları morg önünde sinir krizleri geçirdi.



Evin önünde ağıtlar yakıldı



Rızvanoğlu ile Arslan'ın vurulduğu evde polisin incelemesi ise yaklaşık 3 saat sürdü. Evde bulunan küçük çocukların ifadesinde, silah sesi duyduktan sonra odalarından çıktıkları, Rızvanoğlu ile Arslan'ı kanlar içerisinde görünce durumu yakınlarına ve polise bildirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Polisin uzun süren olay yeri inceleme çalışması sırasında, yaşananları haber alan Rızvanoğlu ailesinin fertleri de eve akın etti. Evin önünde olayı haber alan kadınlar gözyaşına boğulup, ağıtlar yaktı. Güvenlik şeridi çekilen eve girmeye çalışanlar da polis tarafından engellendi.



Cinnet ihtimali ağır basıyor



Evde uzun süre inceleme yapan polis, Rızvanoğlu ile Arslan'ın yakın mesafeden göğüslerine sıkılan birer kurşun ile yaşamlarını yitirdiğini saptadı. Yapılan çalışmalarda olayın cinayet olma ihtimalinin zayıf olduğunu belirleyen polisler, Rızvanoğlu ile Arslan'ın bir anlık cinnet sonrası yaşamlarını yitirme olasılığının üzerinde duruyor. Polisler, sabah saatlerinde Rızvanoğlu vela Arslan'ın cinnet geçirip, önce karşısındakini öldürüp, ardından intihar ettiğini düşünüyor. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası polis, 2 kişinin ölümüne yol açan Rızvanoğlu'na ait ruhsatlı olan, altın kaplama tabancaya da el koydu.



7 eşli iddiası



Öte yandan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in akrabası olan Organize Besi Sanayi Bölgesi Başkanı Rızvan Rızvanoğlu'nun birlikte yaşamını yitirdiği Fahriye Arslan ile 6 ay önce birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi. Bazı yakınları olayda yaşamını yitiren Fahriye Arslan'ın 80 yaşındaki Rızvanoğlu'nun 7. eşi olduğunu ileri sürdü.Olay yerinde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Fahriye Arslan'ın cesedi de otopsi için Rızvanoğlu'nun bulunduğu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.