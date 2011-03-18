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Yaşam

İbrahim Tatlıses'i vuran kalaşnikof barajda bulundu

Ömerli Barajında bulunan kalaşnikofun, Tatlıses'e saldırıda kullanılan silah olduğu balistik incemede ortaya çıktı.

18 Mart 2011 02:00

T24 - İbrahim Tatlıses'e düzenlenen suikast soruşturması kapsamında baskın yapılan adreslerden birinde bulunan Kalaşnikof marka uzun namlulu silah balistik incelemeye gönderildi. Ancak incelemede silahın olayda kullanılan silah olmadığı anlaşıldı. Dün gece ise Ömerli Barajında bulunan kalaşnikofun, Tatlıses'e saldırıda kullanılan silah olduğu balistik incemede ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses’e yönelik silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dün Ömerli Barajı’nda bulunan Kalaşnikof marka uzun namlulu silahın balistik incelenmesi tamamlandı. Silahın olayda kullanıldığı ortaya çıktı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Abdullah Uçmak ve adamlarına yönelik düzenlediği operasyonda 14 kişiyi gözaltına almıştı. Baskında Uçmak’ın sevgilisi olduğu öne sürülen bir kadının evinde 1 Kalaşnikof bulunmuştu. Diğer adreslerde ise 3 tabanca ele geçirilmişti. Ancak Kriminal Polis Laboratuarı’nda yapılan inceleme sonunda silahlar temiz çıkmıştı.

Bunun üzerine polis ekipleri araştırmalarını derinleştirdi. Şüphelilerin kullandığı otomobildeki GPS kayıtlarından yola çıkan ekipler, otomobilin durduğu noktaları tespit etti. Bu noktalardan biri de GPS kayıtlarına göre olay gecesi 01.07’de durulan Ömerli Barajı’ydı. Baraj çevresinde arama yapan ekipler, Kalaşnikof buldu. Laboratuvara götürülen Kalaşnikof’un balistik incelemesinde saldırıda kullanılan silah olduğu belirlendi. Suç aletini de bulan polis şimdi sorgu işlemlerini gerçekleştiriyor.


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