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Yaşam

İBRAHİM TATLISES'E SALDIRI CNN'DE WASHINGTON (A.A)

15 Mart 2011 12:31

-İBRAHİM TATLISES'E SALDIRI CNN'DE WASHINGTON (A.A) - 15.03.2011 - İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırı Amerikan medyasında da yer aldı. CNN televizyonunun internet sitesinde yayımlanan haberde, Tatlıses'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğuna dair doktoru tarafından yapılan açıklamalara değinildi. Tatlıses'in Türkiye'de ve Ortadoğu'da milyonlarca hayranının bulunduğuna işaret edilen haberde, şunlar kaydedildi: "59 yaşındaki Tatlıses, Türkiye'de Kürt nüfusunun çoğunlukta olduğu güneydoğu bölgesi kenti Şanlıurfa'dan geliyor. Ayrıca lokantalar ve müzik, televizyon yapım şirketleri ve turizm işletmeleri sahibi bir iş adamı. Kuzey Irak'taki inşaat projelerinde yer aldı. 'İmparator' ve 'İbo' olarak bilinen Tatlıses'in 30'dan fazla albümü bulunuyor ve çok sayıda filmde oynadı ve yönetmenlik yaptı. Temel eğitim almayan Tatlıses, 'Şanlıurfa'da Oxford Üniversitesi vardı da biz mi gitmedik' demişti". Kanal, gün içindeki yayın akışında da İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunun ciddi olduğuna dair alt yazılar geçti.

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