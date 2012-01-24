İbrahim Tatlıses'e Erol Köse haciz yollatmış!

T24 - İbrahim Tatlıses'in "Hastalığım sırasında dostumu düşmanımı tanıdım. Vurulduğum gün bana haciz yolladılar" diyerek sözünü ettiği kişinin yapımcı Erol Köse olduğu öne sürüldü. Hacize neden olan olayın ise ikili arasında yapılan albüm anlaşması olduğu iddia edildi.



Sabah Gazetesi'nden Özlem Avcı'nın haberine göre, Erol Köse, İbrahim Tatlıses'le tek albümlük bir anlaşma imzaladı. Ancak Tatlıses, sözleşmeyi tek taraflı fesh edince Köse haciz kararı çıkarttı. Ünlü türkücü yoğun bakımdayken gelen haciz memurları; Tatlıses'in üzerine kayıtlı olan ama annesine tahsis ettiği araca el koydu. Tatlıses; Köse'nin haciz işlemini yoğun bakımdan çıkınca oğlu Ahmet Tatlı'dan öğrendi ve çok üzüldü.

Erol Köse'den yanıt gecikmedi



Ünlü yapımcı Erol Köse, İbrahim Tatlıses'e haciz gönderdiği iddialarına yanıt verdi. Erol Köse şunları söyledi:



"Ben İbrahim Tatlıses'e haciz yollamadım. Yıllar önce kendi şirketi İdobay'ı kapattığında, sanatçısı Ebru Yaşar için albüm yapmam konusunda kendisiyle anlaştık. Daha sonra anlaşmazlıklar çıktı ve olay mahkemeye taşındı. İbrahim Bey haksız bulundu. Ama bu olay 2010'da son buldu. Yani İbrahim Bey'in vurulmasından uzun süre önce oldu. Haciz 2011'de gönderilmiş olabilir bu mahkemenin kararıdır. Bu arada İbrahim Bey'e haciz gönderen şirketin sahibi de ben değilim. ben sadece dışarıdan prodüktörlük yaptım.



"Gazeteci arkadaşlar bana sormadan adımı yazmışlar. Olsun, biz kimseye kırılşmıyoruz, kimsenin bize kırılmadığı gibi."



"Benim İbrahim Bey'le hiçbir sorunum yok. Ortak arkadaşlarımız var. Gider görüşürüm de gocunmam. Kendisini geçen gün televizyonda hüngür hüngür ağlarken ben de oturup ağladım. İbrahim Bey'in dağa taşa borcu var bunu zaten kendisi de söylüyor. Ama İmparator'a en büyük zararı etrafındakiler veriyor. Onu Nuri Sesigüzel gibi emekli bir şarkıcı durumuna düşürdüler. Böyle büyük bir sanatçı her basın toplantısını kebapçıda yapıyor. Önce beyaz saçlı görüntüsü sonra siyah saçlı görüntüsü, yok adım attı, yürüdü derken adamı bu hale getirdiler."

