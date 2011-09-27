İbrahim Tatlıses'den sürpriz evlilik

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Kırgınlığı İbo'nun mesajı bitirdi



Benim en büyük aşkım sensin



Başbakanımız evlenmemi istedi



İbrahim Tatlıses(59) tedavi gördüğü Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde ikinci kez nikah masasına oturdu. Ünlü türkücü 12 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ayşegül Yıldız'la(30) hayatını birleştirdi.Nikahı Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı. İlk kez evlenen Ayşegül Yıldız gelinlik tarzı beyaz bir elbise giyerken Tatlıses de takım elbise tercih etti. Hazırlıkları büyük bir gizlilik içersinde tamamlanan nikaha çiftin ailesinden ve dostlarından birkaç kişi davet edildi. Nikahta çiftin şahitliğini ise işadamı Yüksel Çağlar ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptı.13 martta silahlı saldırıya uğrayan Tatlıses ile Yıldız arasında olaydan bir kaç saat önce tartışmıştı. Çift arasındaki kırgınlık ünlü sanatçının “Aşkım bugün yarın ne olacağım belli değil. Senden tek bir şey istiyorum, ben ölürsem ne olur başka birisi ile evlenme. Seni çok seviyorum” mesajını göndermesiyle sona ermişti.Neşeli bir ortamda kıyılan nikâhta bastonla ayakta duran Tatlıses, Yıldız’a “Seni sonsuza kadar seveceğim. Benim en büyük aşkım sensin” dediği ve oldukça duygulandığı görüldü. Nikahta kravat takmadığı, bıyıklarını ve saçlarını da boyatmadığı görülen Tatlıses’in hareket ettirebilmek için el robotuyla çalıştığı felç olan sol kolu da ilk kez kameralara yansıdı.Tatlıses’in eşi Ayşegül Yıldız ile nikâh masasında çektirdiği aile fotoğrafında masanın altında tuttuğu sol kolunu hiç kullanamadığı görüldü. Tatlıses nikâhın ardından yaptığı yazılı açıklamada “Sayın Başbakanımızın beni ziyareti esnasında yaptığımız sohbette, Başbakanımız artık benim bir yuvam olması gerektiğini sözleriyle ima etti. Bu ima zaten düşündüğüm bir yuvayı gerçekleştirmeme sebep oldu. Bugün de bu evlilik akti için sayın başkanım Mustafa Sarıgül şeref verdiler, bu hayırlı olayı gerçekleştirdiler. Şahitlerimiz Fatih Terim ve Yüksel Çağlar dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca böyle bir mutlu günü tüm dostlarımla ve beni seven halkımla paylaşmak isterdim. Maalesef ülkemizin şu andaki konjektörü (konjüktürü) buna müsait olmadığından mütevazı bir şekilde gerçekleştirmek durumunda kaldım. Bu mutlu günümde yanımda olan ailem ve çocuklarıma, dostlarıma, ekibime ve tüm sevenlerime teşekkür ederim” cümlelerine yer verdi.Haliç Üniversitesi Mimarlık bölümü son sınıfta okuyan Ayşegül Yıldız ile ilk ameliyatının olduğu Maslak Acıbadem’de dertleşen ve evlenme teklif ettiği öğrenilen Tatlıses, aradan 6 ay geçtikten sonra dün Yıldız ile yaşamını birleştirdi.Sarıgül de, “Dün gece bu mutlu haberi aldım. Gün boyu evrakları yetiştirerek işlemleri gerçekleştirdik. Bu akşam 20.45 sularında çiftin kendi istek ve beyanları ile nikâhlarını kıydık. Yalnız sayın Tatlıses bu nikahı Türkiye’nin bu durumlarından dolayı çok sessiz ve sakin geçmesini istedi. Sayın Tatlıses’in oldukça heyecanlı ve mutlu olduğunu gördüm diyebilirim” diye konuştu.