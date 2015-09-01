T24 LogoT24 Logo
Gündem

İbrahim Tatlıses, yeniden AKP milletvekili aday adayı oldu

Tatlıses, daha önce de AKP'den aday adayı olmuş ancak listeye girememişti

01 Eylül 2015 21:53

İbrahim Tatlıses, avukatı Ahmet Türkmen aracılığıyla memleketi Şanlıurfa'dan AKP milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

DHA'dan Ömer Şulu'un haberine göre, İbrahim Tatlıses'in vekalet verdiği Şanlıurfa'da bulunan avukatı Ahmet Türkmen, 1 Kasım'da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için AKP İl Başkanlığı'na başvuru yaptı. Avukat Ahmet Türkmen, Tatlıses'in aday adaylığı dosyasını AKP İl Başkanlığı'nda Komisyon Başkanı Mehmet Büyükfırat'a teslim etti. Avukat Türkmen, çıkışta gazetecilere "İbrahim Bey'in isteği üzerine bugün AK Parti'den adaylık müracaatını yaptık. Kendisi önümüzdeki günlerde Şanlıurfa'ya gelecek ve seçim çalışmalarına başlayacak" dedi. 

brahim Tatlıses; 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Genç Parti'den İstanbul 3. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olmuş, partisi barajı aşamayınca milletvekili seçilememişti. Tatlıses 2011 Türkiye genel seçimlerinde önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ne adaylık başvurusunda bulunmuş ancak bu partiden aday gösterilmemişti. İbrahim Tatlıses bu seçimlerde Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı olmuş,f akat sonradan adaylığını geri çekmişti. 7 Haziran Genel Seçimleri'nde memleketi Şanlıurfa'dan Ak Parti milletvekili aday adayı olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses aday gösterilmemişti.

ETİKETLER

ibrahim tatlısesmilletvekili aday adayıakpak parti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24