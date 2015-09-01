İbrahim Tatlıses, yeniden AKP milletvekili aday adayı oldu

İbrahim Tatlıses, avukatı Ahmet Türkmen aracılığıyla memleketi Şanlıurfa'dan AKP milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

DHA'dan Ömer Şulu'un haberine göre, İbrahim Tatlıses'in vekalet verdiği Şanlıurfa'da bulunan avukatı Ahmet Türkmen, 1 Kasım'da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için AKP İl Başkanlığı'na başvuru yaptı. Avukat Ahmet Türkmen, Tatlıses'in aday adaylığı dosyasını AKP İl Başkanlığı'nda Komisyon Başkanı Mehmet Büyükfırat'a teslim etti. Avukat Türkmen, çıkışta gazetecilere "İbrahim Bey'in isteği üzerine bugün AK Parti'den adaylık müracaatını yaptık. Kendisi önümüzdeki günlerde Şanlıurfa'ya gelecek ve seçim çalışmalarına başlayacak" dedi.

brahim Tatlıses; 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Genç Parti'den İstanbul 3. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olmuş, partisi barajı aşamayınca milletvekili seçilememişti. Tatlıses 2011 Türkiye genel seçimlerinde önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ne adaylık başvurusunda bulunmuş ancak bu partiden aday gösterilmemişti. İbrahim Tatlıses bu seçimlerde Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı olmuş,f akat sonradan adaylığını geri çekmişti. 7 Haziran Genel Seçimleri'nde memleketi Şanlıurfa'dan Ak Parti milletvekili aday adayı olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses aday gösterilmemişti.