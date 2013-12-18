İbrahim Tatlıses: Yatak odasındaki para sayma makinasına inanmadım

Türkiyeyi sarsan yolsuzluk operasyonuyla ilgili tartışmaya ses sanatçısı İbrahim Tatlıses, Twitter adresinden yazdığı yorumlarla dail oldu. Tatlıses İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in yatak odasından para sayma makinası çıkmasına değinerek "Ben sıradan bir vatandaş olarak inanmadım" diye yazdı.

İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından yolsuluk operasyonuyla ilgili yorum yaptı. Tatlıses, yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan ve yataka odasından yüksek miktarda nakit para, 5 kasa ve de para sayma makinası çıkan Barış Güler'i kastederek, "Bakan oğlunun yatak odasında para sayma makinası yuuh yani daha neler.! Ben sıradan bir vatandaş olarak İnanmadım arkadaş! Haaşa. Polis koymuştur demiyorum ama size mantıklı geliyor mu? Benim mantığım almıyor! Ben böyle birşey hayatta yapmam. Yatak, makina ve para" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz ay siyasetle ilgili önemli bir buluşmanın içinde yer almıştı. Tatlıses, Başbakan Tayyip Erdoğan ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Diyarbakır'da biraraya geldiği toplu nikah törenine katılmış ve sanatçı Şivan Perwer'le düet yapmıştı.

Tatlıses'in lgili tweetleri şöyle: