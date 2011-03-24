İbrahim Tatlıses vurulduğunu bilmiyor

T24 - İbrahim Tatlıses'e, ruhsal, çöküntü yaşamaması için silahlı saldırıya uğradığı söylenmedi. Kazada yaralandığını zanneden sanatçının "Bana ne oldu? Neden buradayım?" diye sorduğu öğrenildi.



İstanbul'da Beyaz TV'deki program çıkışı 13 Mart gecesi uğradığı Kalaşnikof'lu saldırı sonucunda ağır yaralanan İbrahim Tatlıses'ten suikasta uğradığı gizlendi.



Halen tedavisi süren Tatlıses'e doktorları ruhsal çöküntü yaşamaması için suikast girişiminde bulunulduğunu söylemedi.





Trafik kazası sanıyor



Habertürk'ün haberine göre, tedavi sürecini olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle gerçeğin saklandığı ünlü türkücüye, makam otomobilinin ön koltuğunda oturduğu sırada trafik kazası geçirdiği, emniyet kemeri takılı olmadığı için de başını ön cama vurarak yaralandığı anlatıldı.





Odasında televizyon yok



Doktorları Tatlıses'i ziyaret eden yakınlarını bu konuda uyardı. Ara ara "Bana ne oldu? Neden buradayım?" gibi sorular yönelttiği öne sürülen Tatlıses'in odasında televizyon ve radyo bulunmuyor.







