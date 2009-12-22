İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çifti barıştı

T24 - Yedi yıl önce yollarını ayıran Tuna “İbrahim Bey ile çocuk için değil, sevdiğimiz için bir araya geldik. O benim canımın içi” dedi



İbrahim Tatlıses 18 yıllık hayat arkadaşı Derya Tuna ile yıllar sonra ilk kez görüntülendi. İstinye Park’ta buluşup yemek yiyen çifte oğulları İdo eşlik etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan çiftten Derya Tuna bu buluşmayla ilgili olarak Vatan'a konuştu: “Biz İbrahim Bey ile hep bir aradayız . Tatile de gidiyoruz, yemeğe de çıkıyoruz, birlikte de oluyoruz. Bunu da kimseye deklare etmek zorunda değiliz. Beraberliğimizin 25’inci yılına giriyoruz. İbrahim Bey’i tanıdığımda 18 yaşındaydım. O bizim hayatımızdan hiçbir zaman çekip gitmedi, hep yanımızda oldu. Allah hep iyinin yanında ve herkes mutlaka eninde sonunda hak ettiği hayatı yaşar. Şu anda çok mutluyum. İkimizde hayatımızdan çok memnunuz. İbrahim Bey’in başka evi yok onun evi sadece burası. Bizim yeniden bir araya gelmemiz sadece İdo ile ilgili bir şey değil. Kimse kimseyle sadece çocuk için görüşmez. Benim çocuğum 2 yaşında değil 17 yaşında aklı başında. Babasıyla her zaman görüşüyor, her zaman yanında. Görüşmesi için bana ihtiyacı yok. İstese onlar tek başına görüşebilirler. Biz İbrahim Bey ile kendimiz görüşmek istediğimiz için birlikteyiz ve görüşüyoruz. Benim canımın bir tarafı oğlum, bir tarafı da İbrahim Bey. Onu insan olarak, baba olarak çok seviyorum. Ona hitap ederken de ’sen benim canımın içisin’diyorum. O da bana ’canımın içi’diye hitap ediyor.”



Kurşunlanma olayı



İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çifti beraberliklerinin 18’inci yılında yollarını ayırdı. Bu ayrılık kararının ardından Tuna 2002’de sahne çalışmalarına başladı. Sahne öncesi Günay Restaurant’ta yaptığı provanın çıkışında bir kişi tarafından bacağından kurşunlandı. Bu olayın ardından gözler Tuna’nın o gece giydiği transparan kıyafeti eleştiren Tatlıses’e çevrildi. Ünlü türkücü iddiaları sert bir dille yalanladı. Tuna da hayat arkadaşıyla ilgili olumsuz konuşmaktan kaçındı. Ancak Tuna’yı vuran Hüseyin Bozan, 2007’de Şişli Cumhuriyet Savcılığı’na “Derya Tuna’yı vurmamı Tatlıses istedi” diye ifade verdi. Tatlıses, Bozan’ı yalanladı.