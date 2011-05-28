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Yaşam

İbrahim Tatlıses Türkiye'ye dönüyor

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, 14 Mart’ta silahlı saldırıya uğramıştı. Tedavisini bir süre Özel Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştiren Tatlıses, fizik tedavi

28 Mayıs 2011 03:00

T24 - Silahlı saldırıda yaralandıktan sonra tedavisini Almanya’da sürdüren şarkıcı İbrahim Tatlıses, 12 dakika tek başına yürümeyi başardı. Tatlıses’in önümüzdeki hafta yurda dönmesi bekleniyor.



Şarkıcı İbrahim Tatlıses, 14 Mart’ta silahlı saldırıya uğramıştı. Tedavisini bir süre Özel Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştiren Tatlıses, fizik tedavi için Almanya’ya gitmişti.

8 Nisan’dan beri Murnau’daki bir klinikte tedavi gören Tatlıses, büyük iyileşme gösterdi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses’in yardım almadan yürümeye başladı. Tatlıses, hastane etrafındaki koşu parkurunda 12 dakika boyunca tek başına yürüdü.

Hayranlarının 4 gözle iyileşmesini beklediği Tatlıses’in haziran ayının ilk haftasında Türkiye’ye döneceği belirtildi.


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