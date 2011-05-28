İbrahim Tatlıses Türkiye'ye dönüyor

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Şarkıcı İbrahim Tatlıses, 14 Mart’ta silahlı saldırıya uğramıştı. Tedavisini bir süre Özel Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştiren Tatlıses, fizik tedavi için Almanya’ya gitmişti.8 Nisan’dan beri Murnau’daki bir klinikte tedavi gören Tatlıses, büyük iyileşme gösterdi.Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses’in yardım almadan yürümeye başladı. Tatlıses, hastane etrafındaki koşu parkurunda 12 dakika boyunca tek başına yürüdü.Hayranlarının 4 gözle iyileşmesini beklediği Tatlıses’in haziran ayının ilk haftasında Türkiye’ye döneceği belirtildi.