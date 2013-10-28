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İbrahim Tatlıses: Türk oğlu Türküm

İbrahim Tatlıses, 'Kürdistan Başbakanı Neçirvan Barzani' ifadesini kullanınca eleştirilerin hedefi oldu

28 Ekim 2013 12:12

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşme yapan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 'Kürdistan Başkanı' ifadesini kullanınca sosyal medyada büyük tepki çekti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, “Kürdistan Başbakanı Neçirvan Barzani” ifadesini kullanınca eleştirilerin hedefi oldu. İbrahim Tatlıses, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Tatlıses, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından “Kürdistan Başbakanı Sn. Neçirvan Barzani'yi ziyaretimizde bize gösterdiği sıcak ilgiden dolayı teşekkür ederiz” deyince kendisine sert eleştiriler yöneltildi.

 

'Babam Türk, annem Kürt, ben Türk oğlu Türküm'

 

Kendisini savunan Tatlıses, “Sayın Neçirvan Barzani beni kabul ettiği için şahsım adına şeref duydum. Kürdistan dediğim için beni eleştirenlere cevabımdır..! Link atıyorum. Sonuna kadar okusunlar” ifadelerini kullandı. Ünlü türkücünün attığı linkte, Erbil'de verdiği konserde sarf ettiği “Babam Türk, annem ise Kürt. Ben Türküm, Türk oğlu Türküm” ifadelerinin yer aldığı haberin olduğu görüldü.

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