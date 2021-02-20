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İbrahim Tatlıses'ten yeni imaj açıklaması: Ne botoks, ne saç ektirme!

20 Şubat 2021 16:00

İbo Show'un 14. bölüm fragmanında saçlarındaki değişimle dikkat çeken İbrahim Tatlıses, yeni imajı için 100 bin TL harcadığı iddiasına yanıt verdi. Tatlıses, ""Ne botoks ne saç ektirme hepsi uydurma!" dedi.

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