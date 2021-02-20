İbrahim Tatlıses'ten yeni imaj açıklaması: Ne botoks, ne saç ektirme!

Saç botoksu ve peruk kullanmadan imajını yenileyen Tatlıses'in daha genç ve diri görünmek için 8 haftalık bir programa başladığı öne sürüldü. Zayıflama programı ve yaşayacağı değişim için Tatlıses'in 100 bin lira harcama yaptığı iddia edildi.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan bu iddialar karşısında sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatlıses şu ifadeleri kullandı:
"Ne botoks ne saç ektirme hepsi uydurma! Ben şimdiye kadar neydiysem yine oyum merak etmeyin. İbo sizin İbo'nuz değişmez. Saçımın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur."