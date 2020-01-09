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İbrahim Tatlıses'ten çocuklarına görev dağılımı: Ahmet saç ekecek, Dilan tırnak kesecek, İdo giydirecek

İbrahim Tatlıses'in oğlu saç ekim merkezi açtı

09 Ocak 2020 14:13

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses saç ekim merkezi açtı. Oğlunun saç ekim merkezi açılışında konuşan Tatlıses görev dağılımı yaparak " Ahmet saç ekecek, Dilan tırnak kesecek, İdo giydirecek, ben de yedireceğim" dedi.

Ahmet Tatlıses'in saç ekim merkezi açılışına İbrahim Tatlıses olmak üzere  Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Hakan Altun ve Berdan Mardini gibi ünlüler katıldı. 

Tatlıses, "Ahmet saç ekecek, Dilan tırnak kesecek, İdo giydirecek, ben de yedireceğim. Fikir oğlum Ahmet'in fikriydi. Ekibimizle yedi ülkede güzel işler yapacağız" dedi. 

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