İbrahim Tatlıses'ten çocuklarına görev dağılımı: Ahmet saç ekecek, Dilan tırnak kesecek, İdo giydirecek

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses saç ekim merkezi açtı. Oğlunun saç ekim merkezi açılışında konuşan Tatlıses görev dağılımı yaparak " Ahmet saç ekecek, Dilan tırnak kesecek, İdo giydirecek, ben de yedireceğim" dedi.

Ahmet Tatlıses'in saç ekim merkezi açılışına İbrahim Tatlıses olmak üzere Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Hakan Altun ve Berdan Mardini gibi ünlüler katıldı.

Tatlıses, "Ahmet saç ekecek, Dilan tırnak kesecek, İdo giydirecek, ben de yedireceğim. Fikir oğlum Ahmet'in fikriydi. Ekibimizle yedi ülkede güzel işler yapacağız" dedi.