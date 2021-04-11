İbrahim Tatlıses'ten 11 yıl sonra yeni şarkı

11 yıl aradan sonra yeniden stüdyoya giren şarkıcı İbrahim Tatlıses, ‘Gelmesin’ isimli yeni şarkısını önümüzdeki hafta ilk kez ‘İbo Show’da seslendireceğini duyurdu.

17 Nisan Cumartesi günü ‘İbo Show’da yayınlanacak olan şarkının sözü ve müziği Sema Nur Kaplan, aranjesi ise Ceyhun Çelikten imzası taşıdığı belirtildi.

Poll Production etiketiyle müzikseverleri heyecanlandıran İbrahim Tatlıses’in yeni şarkısı, ‘Efsane geri döndü’ yorumlarını beraberinde getirdi. Öte yandan ‘Gelmesin’ şarkının albüm kapağı da ilk kez paylaşıldı.