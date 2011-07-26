İbrahim Tatlıses sol kolunu oynattı

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'ÜMİT BEKLEMEYİN" DENEN SOL KOLUNU OYNATMAYA BAŞLADI'



KONSER HAZIRLIKLARI YAPIYOR



HASTANE ODASINDA SAZ EKİBİ



Sol kolunu oynatmaya başlayan Tatlıses'in konser hazırlıkları yaptığı da söylendi.Romatem Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, 55 gündür tedavi altında olan İbrahim Tatlıses’in sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandı.Uğradığı silahlı saldırı sonucu kafasından yaralanan ve sol tarafında problem yaşanan Tatlıses’in, Almanya’daki doktorların yaralanmasına bağlı olarak, ’sol kolundan umut beklemeyin’ dediği, buna rağmen Tatlıses’in sol kolunu oynatmaya başladığı ve ambulansla geldiği merkezde merdiven çıkabildiği öğrenildi.Ayrıca, İbrahim Tatlıses’in merkezde şarkı söylediği ve konser hazırlıkları yapmaya başladığı bildirildi.Almanya’da tedavi gördüğü merkezden, halen tedavisi süren merkeze Tatlıses’i ziyarete gelen doktorların da durumundaki gelişmeyi görünce çok şaşırdıkları öğrenildi.İbrahim Tatlıses’in sol kolunun iyileşmesinde, tedavisinde kullanılan hidro terapi ve fizyo terapi metotlarının etki yaptığı, sanatçının da bu tedaviye katılımının üst düzeyde olduğu ve ek tedaviler istediği, iyileşmesindeki başarının kendi çabasıyla olduğu kaydedildi.Ünlü sanatçı, ameliyat için gideceği Almanya seyahati öncesi saz ekibini hastane odasına çağırdı. Hastane odasında sabırsızlıkla beklediği ekibi gelir gelmez hemen şarkı söylemeyi deneyen sanatçı başarılı olamayınca, doktorları kendisini zorlamaması konusunda uyardı. Doktorun, zorlaması halinde durumun kötüleşebileceği uyarısı üzerine Tatlıses devam etmedi. Ardından sanatçı, saz ekibinin söylediği şarkılarla müzik özlemini gidermeye çalıştı.