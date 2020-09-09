İbrahim Tatlıses: Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım

Türkücü İbrahim Tatlıses, 7 çocuğu olduğu için pişman olduğunu belirterek, "Şimdiki aklım olsa o kadar çocuk yapmazdım. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter de artar" diye konuştu.

Geçtiğimiz aylarda büyük oğlu ile karakolluk olan İbrahim Tatlıses, dün akşam dikkat çeken bir paylaşım yaptı.



Fazla çocuk yapmanın pişmanlık olduğunu söyleyen Tatlıses, Twitter hesabından "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" dedi.

Ekranlara dönüyor

İbrahim Tatlıses, İbo Show ile Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 9 yıl aradan sonra ekranlara dönecek olan Tatlıses'in yeni programı Ekim ayında yayınlanmaya başlayacak.