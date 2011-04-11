İbrahim Tatlıses Şanlıurfa'dan bağımsız aday

T24

İstanbul'da televizyon programı çıkışı silahlı saldırıya uğrayan ve Almanya'da tedavisi süren sanatçı İbrahim Tatlıses, avukatı aracılığı ile Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adaylığı müracaatında bulundu.Almanya'da tedavisi süren ve aday adaylığı müracaatında bulunmasına rağmen AK Parti'den aday gösterilmeyen Tatlıses, avukatı Ahmet Türkmen aracılığı ile bugün İl Seçim Kurulu'na bağımsız adaylık başvurusu yaptı.Tatlıses adına bağımsız adaylık müracaatında bulunan avukat Türkmen, "İbrahim Bey'in isteği üzerine son anda bağımsız adaylık müracaatını yaptık. Kendisi tedavisinin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa'ya gelecek ve seçim çalışmalarına başlayacak" dedi.