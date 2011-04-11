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Politika

İbrahim Tatlıses Şanlıurfa'dan bağımsız aday

AKP'den aday olması beklenen sanatçı İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekilliği için aday oldu.

11 Nisan 2011 03:00

T24 - AKP'den aday olması beklenen sanatçı İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekilliği için aday oldu.



İstanbul'da televizyon programı çıkışı silahlı saldırıya uğrayan ve Almanya'da tedavisi süren sanatçı İbrahim Tatlıses, avukatı aracılığı ile Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adaylığı müracaatında bulundu.

Almanya'da tedavisi süren ve aday adaylığı müracaatında bulunmasına rağmen AK Parti'den aday gösterilmeyen Tatlıses, avukatı Ahmet Türkmen aracılığı ile bugün İl Seçim Kurulu'na bağımsız adaylık başvurusu yaptı.

Tatlıses adına bağımsız adaylık müracaatında bulunan avukat Türkmen, "İbrahim Bey'in isteği üzerine son anda bağımsız adaylık müracaatını yaptık. Kendisi tedavisinin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa'ya gelecek ve seçim çalışmalarına başlayacak" dedi.


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