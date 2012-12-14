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İbrahim Tatlıses şan dersi almaya başladı

Tatlıses eski günlerine dönebilmek için aldığı fizik tedavilerden sonra şan dersi almaya başladı

14 Aralık 2012 11:00

Silahlı saldırıya uğradıktan sonra sahneye dönebilmek için sıkı bir çalışma programına başlayan, ses tellerinden ameliyat olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses şimdi ise yeterli olmayan sesi için özel şans derslerine başladı.

Milliyet'te yer alan habere göre, ünlü türkücü, şans derslerine başladığını önceki gün twitter sayfasından duyurdu.

Önceleri şan dersi alanlara hayret ettiğini ifade eden Tatlıses, ardından sayfasına “Ben şimdi ne çalışıyorum biliyor musunuz? Komik ama gerçek, bütün şancılar ve şan dersi alanlar bilir. Mam mem, mim, mam, muu. Şan dersi alanlara hayret ederdim. Şimdi hayret edilen ben oldum. Aslında ben Allah’ın bana bahşettiği sesi kullandım. Kimseyi küçük görmedim her gülün kokusu ayrıdır dedim. Bu da Allah’tandır şükrettim, şimdi ne yapmak lazım. Şan çalışmak lazım” diye yazdı.

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