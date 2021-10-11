İbrahim Tatlıses: Rabbim "dur" demedikçe söylemeye devam edeceğim

Sağlık problemleri sebebiyle uzun yıllar sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini dün akşam Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde gerçekleştirdi. Sahneye çıkmadan önce muhabirlerle sohbet eden Tatlıses, "Rabbim 'dur' demedikçe, ben sevenlerim için bu şarkıları söylemeye devam edeceğim" dedi.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde verdi. Basın mensupları ile birlikte şehirde gezintiye çıkan 69 yaşındaki Tatlıses, göl kenarında mangal keyfi yapmayı da ihmal etmedi. İbrahim Tatlıses, gazetecilerle yaptığı söyleşide "Rabbim 'dur' demedikçe ben sevenlerim için bu şarkıları söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Konser sırasında elektrik kesildi

Tatlıses sahnedeyken bir ara elektrikler kesildi. Kesintiye aldırış etmeyen İbrahim Tatlıses, şarkılarını çıplak sesle söylemeye devam etti. Yaklaşık iki saat süren programın sunuculuğunu ise İbrahim Tatlıses'in yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil üstlendi.