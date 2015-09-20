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İbrahim Tatlıses, neden milletvekili adaylığına başvurduğunu açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilen milletvekili aday listesinde yer bulamayan İbrahim Tatlıses, AKP'den aday olamamıştı

20 Eylül 2015 22:41

AKP'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses listeye giremeyince Instagram hesabından açıklama yaptı. Tatlıses, Instagram hesabından annesiyle bir fotoğrafını paylaşarak "Eğer ki ben vekil olmak istiyorsam işte size sebep anamdır" notunu düştü.

AKP'nin 1 Kasım seçimleri için belirlediği milletvekili aday listesi belli oldu. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 1 Kasım seçimleri için AKP'den Şanlıurfa milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilen milletvekili aday listesinde yer bulamayan İbrahim Tatlıses, AKP'den aday olamadı.

Tatlıses, bunun üzerine Instagram hesabından annesiyle bir fotoğrafını paylaşarak "Eğer ki ben vekil olmak istiyorsam işte size sebep anamdır" notunu düştü.

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