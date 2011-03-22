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Yaşam

İBRAHİM TATLISES MÜZİK DİNLİYOR İSTANBUL (A.A)

22 Mart 2011 18:44

-İBRAHİM TATLISES MÜZİK DİNLİYOR İSTANBUL (A.A) - 22.03.2011 - Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, İbrahim Tatlıses'in sağlığının olumluya gittiğinin gözlendiğini bildirdi. Çuhadaroğlu, İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Tatlıses'in gün içinde çeşitli aralıklarla müzik dinlemeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Bugün yapılan sağlık değerlendirmesinde, İbrahim Tatlıses'in sağlığının olumluya gittiği gözlendi. Sanatçımız hala yoğun bakım servisinde tedavi görmektedir. Yattığı odaya, hastanemize geldiği ilk günden beri yalnızca ailesinin girmesine izin verilmektedir. Diğer ziyaretçiler, yoğun bakım servisinin girişinde bulunan özel bekleme odasına alınmakta ve kendilerine yoğun bakım uzmanları tarafından sanatçının sağlığı ile ilgili bilgi verilmektedir.'' Çuhadaroğlu, İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili bilgilerin düzenli olarak basın mensuplarıyla paylaşılmaya devam edileceğini, kaynağı Acıbadem Maslak Hastanesi hekimleri olmayan haberlerin dikkate alınmamasını istediklerini belirtti.

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