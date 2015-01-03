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İbrahim Tatlıses milletvekili adayı olacağını duyurdu

'Bu kez kızım Elif Ada için istiyorum'

03 Ocak 2015 16:41

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, önümüzdeki seçimlerde Şanlıurfa’dan milletvekili adayı olacağını duyurdu.

2011 yılında milletvekili olmak için çalışmalara başlayan İbrahim Tatlıses, uğradığı silahlı saldırı sonrası adaylıktan vazgeçmiş ve uzun bir süre tedavi olmuştu.

Milletvekilliği için bu kez kararlı olduğunu belirten ünlü şarkıcı Twitter’dan şunları yazdı:

Bu dönem, artık kimse beni vekillikten vazgeçiremeyecek. Hayır, diyorum çünkü bu kez kızım Elif Ada için istiyorum. Hemşerilerimin yanımda olduğunu biliyorum. Amerika dönüşü inşallah çalışmalarıma başlayacağım. Sevenlerimle paylaşmak istedim. Bu saatten sonra hizmette sınır yok. Saygılar yeni vekil adayınız Şanlıurfalı İbrahim Tatlıses.

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