T24 LogoT24 Logo
Magazin

İbrahim Tatlıses, kendisini dinlemek için kredi çeken hayranının borcunu kapatacak

26 Aralık 2021 10:21

Ankara'da sahne alan İbrahim Tatlıses, kredi çekip Amasya’dan kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranının kredi borcunu ödeyeceğini açıkladı.

İbrahim Tatlıses, Ankara'da müzikseverlerle buluştu. Perde açıldığı anda gördüğü kalabalık karşısında gözyaşlarını tutamayan sanatçı, 'Haydi Söyle' şarkısıyla açılış yaptı.

12 yıl aranın ardından yeniden konserlere başlayan 69 yaşındaki sanatçı, "Sahnede 45 senedir önünüzde eğiliyorum ve bundan şeref duyuyorum" diyerek hayranlarını selamladı.

Tatlıses, Amasya’dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Şanlıurfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söyledi. Sanatçı, hayranının kredi borcunu kapatacağını açıkladı.

 

ibrahim tatlısesibokonserkredi borcu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24