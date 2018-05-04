İbrahim Tatlıses: İzmirliler o derin uykudan hâlâ uyanamadılar, uyandırmamız lazım

AKP İzmir milletvekili aday adayı şarkıcı İbrahim Tatlıses, 5 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan temayül (eğilim) yoklamasında, partililerin oylarını almak için teşkilat turunu sürdürüyor. "Benim paraya pula ihtiyacım yok" diyen Tatlıses, "İzmirlileri uyandırmamız lazım, uyuyorlar çünkü. O derin uykudan hâlâ uyanamadılar" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan askerlere moral ziyareti için 2 Nisan'da Hatay'a giden grupta yer alan İbrahim Tatlıses, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. İsim vermeden Kılıçdaroğlu'na seslenen Tatlıses, şöyle dedi:

"Adam kendi partisini kuran adama hakaret ediyor. Mustafa Kemal Atatürk değil mi CHP'yi kuran. O değil mi ilk başkanı. Şimdi adam ne dedi bizim için; biz sanatçı değil miyiz? Sanatkâr ve sanatçılar. Demedi mi 'Ey efendiler, her şey olabilirsiniz, cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatkâr olamazsınız'. Sen ne dedin; 'Reziller' dedin. Neymiş efendim Afrin'e giderek 'Dilo dilo yayları' söylemişiz. Ben, 'megri megri'yi de dilo diloyu da söylerim. Benim için fark etmiyor. Ama onlar için çok fark ediyor."

Tatlıses, dün Narlıdere İlçe Teşkilatı'nı ziyareti esnasında, "AK Partiye gönlümü verdim, gerekirse kellemi de veririm" sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:



"AK Parti için kellemi bile veririm, dedim. Afrin için moral ziyaretine dönecek olursak, bizi cenazeye mi şehit ailelerine mi çağırdı? Biz oraya şehit ailelerine gitseydik, Fatiha okuyacaktık. Askere morale gittik, 'yaylalar'ı söyledik. Ne var bunda?"

"İzmirlileri uyandırmamız lazım"

Niyetlerinin kötü olmadığını, faydalı olmak istediklerini söyleyen İbrahim Tatlıses, paraya ihtiyacının olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim paraya pula ihtiyacım yok. Allah vermiş ama niyetimiz iyi bir şey olması. İzmirlileri uyandırmamız lazım, uyuyorlar çünkü. O derin uykudan hâlâ uyanamadılar. 2,5 saatte Karşıyaka'ya gitmek ister misin, 5 dakika dururken. Biz Cumhurbaşkanımızdan köprü isteyemez miyiz? Fuar kapatıldı, konser veremiyoruz. Fuar bir kapandı İzmir bitti. Traktörlere mi gidip bakacağız? İnsanlar ta nerelerden geliyorlardı. Kimler çıkmadı ki fuara. Vallahi billahi benim niyetim fuarı yeniden canlandırmak. Millet traktör seyretmeye geliyor. Motor mu, traktör mü, sanatçı mı? Bir mahkemenin yüz karası olarak Buca Cezaevi'nde 14 gün yattım. İzmirliler bize oy verecek, biz de Beyefendi'den isteyeceğiz. Eli boş yüzü kara dönemeyiz. Diyeceğiz ki 'Efendim böyle böyle söz verdik. Bu sözümüzün arkasında duralım."