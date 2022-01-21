İbrahim Tatlıses'in beyin ameliyatı olan oğlu Ahmet Tatlı: İyileşmeye çabalıyorum

İbrahim Tatlıses’in ilk eşi Adalet Tatlı’dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlı, geçen hafta Beyin Ameliyatı oldu. Sosyal medya hesabından dostlarına teşekkür eden Tatlı, '6 saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı' dedi.

Tatlı, son durumu hakkında bilgi verdi:

"Herkese Merhaba… Aylardır süren ve bitmek bilmeyen baş ağrım ile birlikte seyir eden görme problemimin ardından yapılan tetkikler sonucu beyin tümörü sebebiyle ve doktorlarımızın kararıyla geçen hafta riskli bir ameliyat geçirdim. Önce Allah’ın, sonra kıymetli doktorlarımızın sayesinde 6 saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı. Var olan tümör alındı ve doktorlarım tarafından kötü bir sonuç düşünülmese de biyopsiye gönderildi.

Şimdi sonucu bekliyor, hem ameliyat sonrası hem de akabinde yaşadığım soğuk algınlığı yüzünden iyileşmeye çabalıyorum. Bu süreçte tüm bilgi birikimi ve titizliğiyle ameliyatımı gerçekleştiren, alanında efsane olmuş kıymetli hocalarıma, değerli hemşirelere, çalışanlarına ve yönetimine çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun, hep var olun. Bunun yanı sıra baş tacım aileme, aile eşrafımıza, kardeşten öte olan dostlarıma, haberi duyunca geçmiş olsun dileklerini ileten basın, medya, sanat, spor, iş dünyasındaki dostlarıma, dualarıyla ve verdikleri sadakalarıyla yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim.

Hem bedenen hem ruhen yaşadıklarımız ve bir de yaşayacaklarımız var, her şey insan için… Allah izin verir, yapabilirsek tevekkül edip Allah’a teslim olmak gerek… Hastalık O’ndan, şifa O’ndan ve sonunda hesap da O’nda… İnşallah gelen bu misafir hastalığı, uğurlayabilmişizdir. Tekrar şifa dileyen herkesten Allah razı olsun, hayırlı Cumalar dilerim. Saygılarımla."