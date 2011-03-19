-İBRAHİM TATLISES HIZLA İYİLEŞİYOR İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve hastanelerinde tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'in daha kolay iletişim kurabilir durumda olduğunun görüldüğünü belirtti. Çuhadaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sabah sağlık ekibi tarafından Tatlıses'in muayenesinin yapıldığını ifade ederek, ''Tatlıses'in daha kolay iletişim kurabilir durumda olduğu görüldü. Başlangıçtan bu yana dikkatle izlenen kafa içi basınç ve beyin elektriksel aktivitesinde olumsuz bir değişim gözlenmemektedir. Tatlıses'in fizik tedavi uygulamaları devam etmektedir'' ifadelerini kullandı. Tatlıses'in gece boyunca yapılan izleniminde de bir sorunun saptanmadığını kaydeden Çuhadaroğlu, hastane yönetimi ve ailenin kararıyla başlangıçtan bu yana hastanede kalan aile fertlerinin sabah itibariyle evlerine döndüğünü belirtti. Çuhadaroğlu, ziyaret kısıtlaması devam ettiği sürece, aile fertleri ve sevenlerinin hastane yönetimi tarafından düzenli olarak bilgilendirileceğini bildirdi. -GÜNAY HASTANEDE- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay Tatlıses'in tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesine gelerek, Başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'ndan sanatçının durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Günay, hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tatlıses'e yapılan saldırının ardından yakınlarından ve ailesinden bilgi aldığını söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yurt dışında ve Çanakkale'de bulunduğunu, saldırıdan sonra ilk defa İstanbul'a geldiğini belirten Günay, şöyle konuştu: ''Hemen hastaneye geldim. Çok feci bir saldırı. Bir insana, bir değerli sanatçıya karşı olması çok feci. Bu, felaketi daha da artırıyor ama bugün güzel haberler aldım. Başhekim arkadaşımız çok iyi bir ekiple ilgilendiklerini ve sağlık durumunun çok iyiye gittiğini söyledi. Bu ümit verici güzel bir gelişmedir. Geçmiş olsun dileklerimi yineliyorum. İbrahim Tatlıses, benim değer verdiğim, çok sevdiğim bir arkadaşım ve çok değerli bir sanatçıdır. Türkiye'den, Ortadoğu'dan Avrupa içlerine kadar çok geniş bir kitlede seveni, kendisini beğeniyle dinleyenler vardır. Herkese geçmiş olsun diyorum. Sanırım bu kötü saldırının olumsuz izlerini fazla gecikmeden atlatacağız.'' Bir gazetecinin ''Tatlıses'i gördünüz mü'' sorusu üzerine Bakan Günay, ''Evet gördüm. Kendisi uyuyordu. Uyandırmak istemedim. Çünkü sabah saatlerinde biraz uykuya daldığını söylediler. Ancak başhekimden çok güzel bilgiler aldım. İnşallah önümüzdeki günlerde iyi sonuçları hep birlikte görürüz'' dedi.