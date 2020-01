İbrahim Tatlıses: Hele bu resme iyi bakın...

İbrahim Tatlıses kişisel Instagram hesabında 2013 yılında Diyarbakır’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve Şivan Perwer’in de katıldığı bir törende çekilen bir fotoğrafı paylaşıp şunları yazdı: “Hele bu resme iyi bakın; yüzümüzde güller açıyor, bu resme bakan merhamete gelir be!”

Tatlıses’in paylaştığı mesaj şöyle:

“Hele bu resme iyi bakın; yüzümüzde güller açıyor, bu resme bakan merhamete gelir be! Şimdi soruyorum biz Diyarbakır'a niçin geldik? Süreci çözelim; barışa gayret edelim diye. Şivan yasaklıydı, gelmezdi. Ama adam her şeyi göze alarak Irak'tan kalktı geldi. Benim durumumu zaten biliyorsunuz, kalabalığa rahatsızlığımdan dolayı, her yanım kasım kasım kasılıyor. Bende hiç bir şeyi gözetmeden kalkıp geldim. İnanıyorum ki; cumhurbaşkanımız barışı yürekten istediği için bizleri Diyarbakır'da topladı. Sayın Barzani’de Irak'tan gelmedi mi? Ee sonuç sıfır, elde var sıfır. Tekrar bizleri çözüm süreci ve barıştan başka ne birleştirebilir? Benim bildiğim barışa giden yolun üstünde hiçbir şey olmamalı amma 'yine kan yine ölüm', yine ‘şehitler ölmez vatan bölünmez.’ Gelin dostlarımızı güldürelim düşmanlarımızı da sevindirmeyelim kendimize güldürmeyelim, ta ki barış gelene kadar, ey efendiler"