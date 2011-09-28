-İbrahim Tatlıses evlendi İSTANBUL (A.A) - 27.09.2011 - İbrahim Tatlıses, tedavisinin sürdürüldüğü rehabilitasyon merkezinde, Ayşegül Yıldız ile evlendi. Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki nikahı Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıyarken, Tatlıses'in şahitliğini Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yıldız'ın şahitliğini ise iş adamı Yüksel Çağlar yaptı. Tatlıses'in odasında kıyılan nikaha, aile yakınlarıyla sınırlı sayıda davetli katıldı. Nikahın ardından rehabilitasyon merkezinden ayrılan Sarıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tatlıses ve Yıldız'ın nikahlarına ilişkin dün akşam saatlerinde kendisine telefon geldiğini söyledi. Sarıgül, gün içerisinde gerekli belge ve işlemlerin tamamlandığını kaydederek, bu akşam saat 20.45 sıralarında çiftin nikahını kıydığını belirtti. Tatlıses'in çok mutlu ve sağlıklı olduğunu aktaran Sarıgül, çifte mutluluklar diledi. İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ise babasının bir süre daha hastanede kalacağını ifade ederek, sağlık durumu ve moralinin yerinde olduğunu söyledi.