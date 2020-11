İbrahim Tatlıses ekranlara dönüş mesajını böyle verdi: Çok özledim be!

Geçirdiği kaza nedeniyle yıllardır ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses, 'İbo Show' ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Star TV'de ekrana gelecek program için kamera karşısına geçen Tatlıses, "Çok özledim be" dedi.



İbrahim Tatlıses, İbo Show ile ekranlara geri dönüyor. Tatlıses'in yeni programından fragman da yayınlandı.



Programın yapımcılığını Poll Production ve Global Medya üstlendiği İbo Show'da her hafta ünlü isimler konuk olacak.



9 yıl sonra ekranlara dönmenin heyecanını yaşayan Tatlıses, fragman çekimleri için kamera karşısına geçti. İmparator ilk fragmanda "Çok özledim be" sözleriyle dikkat çekti.