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İbrahim Tatlıses'e "tehdit ve hakaret" davası: 4 yıl hapsi isteniyor

22 Mayıs 2021 17:24

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in bir dönem sahibi olduğu Tatlıses TV'de Genel Müdür olarak çalışan Fulya Akbay, Tatlıses'in kendisini tehdit ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Savcılık, Tatlıses'in Fulya Akbay'a 'tehdit' ve 'hakaret' içerikli sözler yer alan mesaj göndermek suretiyle 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, tehdit' suçlarından dava açtı. Dava kapsamında İbrahim Tatlıses'in dört yıl hapsi isteniyor.

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