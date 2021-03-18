İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıda, Tatlıses'in asistanı ile şoförüne ateş edilmesi olayına ilişkin mahkeme yeniden yargıladığı Abdullah Uçmak’ı, “kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tatlıses 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışınca asistanı Buket Çakıcı ile birlikte 5 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Uzun namlulu silahla başından yarılanan Tatlıses ağır yaralanmıştı. Buket Çakır’ın da yaralandığı saldırıda şoför Hakan Çalışkan ise yara almadan kurtulmuştu. Saldırının ardından Abdullah Uçmak ve 3 sanık hakkında dava açılmış ve yapılan yargılama sonunda Uçmak, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek”, İbrahim Tatlıses'e yönelik, “nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek” suçlarında hapis cezası almıştı. Ancak Yargıtay, sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun, Yunus Ayık ve Emin Birdal hakkındaki Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı ve şoförü Hakan Çalışkan'a yönelik eylemleri nedeniyle verilen hapis cezalarını az bularak kararı bozmuştu. İbrahim Tatlıses yönünden verilen cezalar ise onanmıştı.

Milliyet’ten Damla Güler’in haberine göre, bozma kararının ardından İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada mahkeme bugün kararını açıkladı. Duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Uçmak ve taraf avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun ve Yunus Ayık’ı müştekiler Buket Çakıcı ve Hakan Çalışkan’ı “kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak 30’ar yıl yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Emin Birdal ise “silah temin etmek” suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.