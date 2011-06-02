İbrahim Tatlıses CHP'den aday olmak istemiş

T24 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'in CHP'den aday olmak istediği ortaya çıktı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ünlü sanatçının adaylık isteği konusunda “Bilseniz aday yapar mıydınız?” sorusuna, “Niye yapmayalım. Tabii ki yapardım. Bizim için de çok iyi olurdu” yanıtını verdi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Şanlıurfa'da yaptığı konuşma sırasında sanatçı İbrahim Tatlıses'e selam gönderdi.

Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, bu selamın arkasında Tatlıses’in CHP’ye yaptığı adaylık başvurusunun yattığını belirtti.

CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre Tatlıses AKP adaylığı kabul edilmeyince CHP’ye başvuruda bulunmuş. Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum’un bu başvurudan haberdar olduğu ancak parti yönetimine iletmeden reddettiği öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu, “Bilseniz aday yapar mıydınız?” sorusuna, “Niye yapmayalım. Tabii ki yapardım. Bizim için de çok iyi olurdu” yanıtını verdi.