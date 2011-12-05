İbrahim Tatlıses canlı yayında ağladı

T24 - Saba Tümer’in programında ünlü sanatçılar hüngür hüngür ağladı... Önce Sibel Can gözyaşlarını serbest bıraktı. Ardından İbrahim Tatlıses... Finalde ise Saba Tümer hüngür hüngür ağladı. Saba Tümer’in programına konuk olan Sibel Can, canlı yayına bağlanan İbrahim Tatlıses ile karşılıklı ağlaştı...

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Tatlıses ağladı



Sibel Can, Tatlıses’in sesini duyar duymaz gözyaşlarını akıtmaya başladı. Bu sahneden etkilenen İbrahim Tatlıses’in de sesi titredi ve ağlamaya başlayarak:

-"Bir dakika kendime geleyim" dedi...

Tatlıses daha sonra "kendimi tutamıyorum, Ayşegül elimde değil ha... " diyerek telefonu karısı Ayşegül Yıldız’a verdi... Toparlandıktan sonra yeniden canlı bağlantıya gelen İbrahim Tatlıses, Sibel Can’a iltifatlar yağdırdı, "sen ne güzel şeysin, sen ne güzel dostsun ya... " dedi.



Yeniden ağlamaya başlayan Tatlıses, "elimde değil ağlamak, çok özledim sizleri çoook" diye bağırdı.

Dostu düşmanı tanıdım



İbrahim Tatlıses, "Allah bana ikinci bir şans verdi. Bu arada da dostu düşmanı tanıma fırsatı verdi. Şimdi kim dostum kim değil tanıdım. Allah izin verir oralara gelirsem herkesin yüzüne haykıracağım, yüzüne" dedi.

Alkış istedi bir daha ağladı



Dostluk ve arkadaşlık üzerine konuşan Tatlıses, Sibel Can’ın söyledikleri ile yeniden ağlamaya başladı. Tatlıses izleyicilerini özlediğini söyleyerek "beni alkışlamalarını istiyorum" dedi. Bunun üzerine stüdyoda alkış tufanı koparken Tatlıses de hüngür hüngür ağladı...

Finalde de Saba Tümer ağladı



Gözyaşları içinde geçen programın finalinde ise ağlama sırası Saba Tümer’deydi. İbrahim Tatlıses, "Hayde" türküsünü doğum gününü kutlayan Saba Tümer için söyleyince ünlü spiker koptu... Gözlerinden yaşlar süzülmeye başlayan Tümer "en güzel doğum günü hediyesi oldu" dedi.



