İbrahim Tatlıses: Ben de FETÖ gazisiyim!

7 Ağustos Yenikapı Mitingi’ne katılarak, kendisinin de “FETÖ gazisi” olduğunu iddia eden türkücü İbrahim Tatlıses, vurulmasına göz yumduğunu ileri sürdüğü, dönemin emniyet ve yargı görevlileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre Tatlıses, FETÖ’den tutuklu bulunan, görevden alınan ve aranan, dönemin idari ve adli görevlilerinden şikâyetçi oldu.

Savcılığa verilen dilekçede, Tatlıses’e silahlı saldırı yapılacağını bildiği halde bu bilgiyi ilgili kurumlardan saklayan, “Emniyet-MİT-Yargı-istihbarat kurumlarına yuvalanmış paralel ihanet çetesi”, FETÖ/PDY mensubu polis, hâkim, savcı... Diğer memurlar, soruşturmayla kovuşturma aşamalarında isimleri geçen, tespit edilecek diğer şüphelilerin, “kasten-ihmal suretiyle adam öldürmeye teşebbüs”, “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs”, “FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği” suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.