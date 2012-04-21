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İbrahim Tatlıses bastonlara veda ediyor

Ünlü türkücü geçirdiği silahlı saldırı sonucu geçirdiği kısmi felcin ardından hayranlarına 'koltuk değneklerinden kurtuluyorum' mesajı verdi

21 Nisan 2012 11:59

Uğradığı silahlı saldırı nedeniyle kısmi felç geçiren İbrahim Tatlıses, sevenlerine müjdeyi verdi. Tatlıses, “15 gün içinde bastondan kurtuluyorum” dedi.

Geçen yıl uğradığı silahlı saldırı sonucu kısmi felç geçiren ve aylarca hastanede kalan İbrahim Tatlıses, azmi sayesinde ayağa kalktı, normal hayatına döndü. Şimdilik baston yardımıyla yürüyen ünlü türkücü, Ala Hotel’de yapılan TOFED ödül töreninde, yakında ondan da kurtulacağını açıkladı.

Kendisine verilen ödülü almak üzere sahneye çıkan Tatlıses, “Buradan sizlere bakmayı özlemişim. 15 güne kadar bastondan kurtuluyorum, güzel günler çok yakında” dedi. Hastalığa nedeniyle uzun süre yatağından çıkamayan İbrahim Tatlıses’in epey kilo aldığı gözden kaçmadı.

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