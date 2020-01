İbrahim Tatlıses basın toplantısında böyle ağladı!

T24

'3 ay sonra kasetim çıkacak'



Dost görünenlerden yakındı



Basın toplantısı ağlayarak bitirdi





Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses, Beşiktaş Etiler’de bulunan Tatlıses Kebap’ta basının karşısına çıktı. Fenerbahçe- Kayserispor maçını izleyen Tatlıses’e eşi Ayşegül Yıldız ve oyuncu Aydemir Akbaş da eşlik etti. Tatlıses, sağlık durumunun çok iyi olduğunu, günden güne de iyileştiğini belirti. Mikrofonlara vurarak ve yanında bulunan kişiye şakayla yumruk atarak sağlıklı olduğunu göstermeye çalışan Tatlıses, hastanelerin önemine dikkat çekti.“Eğer imkanım olursa, Başbakanımızdan da yardım isteyerek fizik tedavi üzerine hastane açmak istiyorum.” diyen Tatlıses, İstanbul’da tedavi olmak için gittiği hastaneleri yetersiz gördü. Ünlü sanatçı, Ankara’daki GATA’ya ise övgülerde bulundu. Tatlıses, “Bu konuda bir numara Amerika ise ondan sonra Ankara gelir.” diye konuştu. İstanbul’da tedavi gördüğü bir hastanenin yöneticilerinin kendisini kullandığını ileri süren sanatçı, bu konuda şunları söyledi: “Darüşşafaka dediğimiz o hastane çok önemli bir hastane. Fakat oranın işletmecisi beni resmen kullandı. Hala beni internetlerde kullanıyorlar. ‘İbrahim Tatlıses hastalara deva oldu, örnek oldu’ diyorlar. Robot getirmişler. O robotları bir gün kullanmadım. Ama her gün bir televizyonda beni anlattılar. Hastalar geliyor hayal kırıklığına uğruyor. Ben hayal kırlığına uğradım. Bunu söylemiş olayım da bazı hastalara örnek olsun.”Tatlıses sevenlerine kaset müjdesi de verdi. Sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Tatlıses, “Bomba gibi geliyorum. Yeni kasetim 3 aya çıkıyor. Türkçe ve Kürtçe karışık bir parça var. Bir de her defasında ağlatacak bir parça var. Kurtlar sofrası. Ben kaç defa dinledimse ağladım. Bir de beni sesimden dinleyince herkes ağlayacak. Çünkü tam bana yazılmış bir parça. 3 ay içinde dinleme fırsatınız olacak. Ben söylüyorum çünkü gidişatı görüyorum.” dedi.Ünlü sanatçı, tedavi süreci boyunca yanında olanlara ve destek verenlere teşekkür etti. Onların dualarıyla ayağa kalktığını söyleyen sanatçı, dost görünen ancak dost olmayanlardan ise yakındı. “Dostu düşmanı anladım. İnsan düşünce ne olduğunu anlıyor. Düştükten sonra her şey meydana çıkıyor.“ diyen Tatlıses, vurulduğu gün kapısına haciz memurlarını getirtenlerin olduğunu söyledi.İbrahim Tatlıses, yaşadığı süreci anlatırken zaman zaman duygusallaştı. Felç olduğu günlerde çektiği acının kendisine zor geldiğini belirten ünlü sanatçı, “İsyan edecek duruma gelmiştim. Televizyonda seyrettiğim bir haber beni kendime getirdi. Depremden sonra 12 yıl yatakta olan ve hareket edemeden yaşayan kadını görünce halime şükrettim. Allah kimseyi o hale düşürmesin, beni bu hale düşürenleri bile düşürmesin. Çünkü çok zor.” dedi. Tatlıses bu sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamadı.