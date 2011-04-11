-İBRAHİM TATLISES BAĞIMSIZ ADAY MÜNİH (A.A) - 11.04.2011 - Uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve Almanya'da tedavisi süren İbrahim Tatlıses'in 12 Haziran milletvekilliği seçimlerinde Şanlıurfa'dan bağımsız aday olacağı bildirildi. Almanya'da tedavisi süren İbrahim Tatlıses'in bugün fizik rehabilitasyon çalışmalarına başladığı ve tedaviye olumlu tepki verdiği açıklandı. İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı yaptığı açıklamada, bugün başlanan fizik rehabilitasyon çalışmalarına babasının olumlu tepki verdiğini, aile olarak çok sevindiklerini belirtti. Ahmet Tatlı babasının Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı olması konusunda da ''Bazen her yerden bağımsız olmak daha iyidir. Babam da memleketimizden bağımsız aday olmayı uygun gördü'' dedi. Tatlı, bundan sonra tedaviyi başarılı bir şekilde tamamlamayı düşündüklerini ifade ederek kendisinin 10 günde bir Türkiye'ye giderek ticari işler ile ilgilenip geri döneceğini sözlerine ekledi. Öte yandan İbrahim Tatlıses'in sanatçı kardeşi Hüseyin Tatlı bugün Almanya'ya geldi. Hüseyin Tatlı hastane girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İbrahim Tatlıses'in yanında 10 gün kadar kalmayı planladığını ve Tatlıses'in sağlığının kendileri için her şeyden önce geldiğini söyledi. İbrahim Tatlıses'in ayrıca bugün Şanlıurfa'nın kurtuluş günü olması nedeniyle Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya bir mesaj yolladığı ve Almanya'da tedavide olması nedeniyle çok istediği kurtuluş günü kutlamalarına katılamadığını belirttiği öğrenildi. Tedavisi süren sanatçının bulmaca çözmeyi sevdiği ve kendisine bulmaca ekleri getirilmesini istediği belirtildi.